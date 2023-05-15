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    • Televizyon
    • 16.05.2023 18:59
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    • 16.05.2023 18:59
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV TEKRAR İZLE – 16 Mayıs 2023 | Devlerin aşkında büyük yüzleşme!

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Devlerin aşkında büyük yüzleşme! Hakan'ın son hamlesi, Esma'nın son kararı ne? Hafta sonu neler yaşandı? "Karım arkadaşı Yeter yüzünden evi terk etti" diyen Serhat'ın feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Devlerin aşkında büyük yüzleşme!

    Hakan'ın son hamlesi, Esma'nın son kararı ne? Hafta sonu neler yaşandı?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV TEKRAR İZLE – 16 Mayıs 2023 | Devlerin aşkında büyük yüzleşme!
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