Müge Anlı 'annem olduğun için memnunum' dedi jestler peş peşe geldi! Hem stüdyodaki Gülbiye Hanım'a hem de doğum günü olan Esra Erol'a...
Müge Anlı 'annem olduğun için memnunum' dedi jestler peş peşe geldi! Hem stüdyodaki Gülbiye Hanım'a hediye veren hem de bugün doğum günü olan Esra Erol'a güzel dileklerini ileten Müge Anlı, Anneler Günü kutlamasıyla gündem oldu. İşte Müge Anlı'nın annesi olarak yıllardır haber olan Gülbiye Hanım...
Müge Anlı 'annem olduğun için memnunum' dedi jestler peş peşe geldi! Hem stüdyodaki Gülbiye Hanım'a hem de doğum günü olan Esra Erol'a güzel dileklerini ileten Müge Anlı kısa sürede gündem oldu.
"Sona saklayacağıma şimdi söyleyeyim, Pazar günü biliyorsunuz Anneler Günü. Ben pek Anneler Günü, Babalar Günü programda kutlamayı sevmiyorum ama vefat eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Şu an yanınızdaysa anneniz elini öpün, kıymetini bilin diyorum. Başta benim annem olmak üzere kutlu olsun."
"Gülbiye Abla sana da bir hediyem var. Geçtiğimiz günlerde kayıp olarak aradığımız ve yayınımızın ardından hemen bulunan Hümeyra Kansemir'in dayısı Osman İzge bana ve hocalarıma tesbih yaptırmış. Tesbihler harika... Gülbiye ablam yıllardır bizimle beraber ben de kendisii çok seviyorum. Sen tabii annem olarak sosyal medyada çıkınca izleyicimiz de bizi anne kız tesbih yapmış. Ben de anneler günü için birini sana hediye edeyim dedim. Biri bende biri sende kalsın hatıra" dedi.
"Çok memnun oldum teşekkür ederim Müge Hanım. Hem doğum da günümdü." deyince Müge Anlı da, "Aa doğum günün mü? Mutlu yıllar. Seyircimize de çok teşekkür ediyorum. Biz ne desek de bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Ben mutluyum seni annem olarak anmakla. Ayrıca bugün Esra Erol'un da doğum günü bu vesile ile onu da buradan kutlamış olalım." dedi.