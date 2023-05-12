Müge Anlı ’annem olduğun için memnunum’ dedi jestler peş peşe geldi! Hem stüdyodaki Gülbiye Hanım’a hem de doğum günü olan Esra Erol’a...

"Çok memnun oldum teşekkür ederim Müge Hanım. Hem doğum da günümdü." deyince Müge Anlı da, "Aa doğum günün mü? Mutlu yıllar. Seyircimize de çok teşekkür ediyorum. Biz ne desek de bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Ben mutluyum seni annem olarak anmakla. Ayrıca bugün Esra Erol'un da doğum günü bu vesile ile onu da buradan kutlamış olalım." dedi.