Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey’in büyük oyunu!

Sultan Alaeddin'in komutanları Osman Bey'i yakalamak için geldiklerinde ise tuzağa düştüler. Bu sırada ortaya çıkan Bayındır Bey, gaflet çukurundan çıkıp Osman Bey'in safına geçmeleri için komutanları son bir kez uyarsa da komutanlar Osman Bey'in safında yer almayı reddetti.