Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey’in büyük oyunu!

Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde; Osman Bey, Sultan Mesud'u tahta çıkarmak ve İsmihan Sultan'a sadık olan komutanları kendi safına çekmek amacıyla Konur Alp'i ve Sultan Mesud'u Konya'ya gönderdi.
OSMAN BEY'İN BÜYÜK OYUNU I VİDEO İZLE
Konya'da Konur Alp ve Sultan Mesud'la görüşüp sahte planı öğrenen Selçuklu Devleti'ne sadık komutanlar, Osman Bey'in planını Sultan Alaeddin'e yetiştirdiler.
Oysaki bu durum Osman Bey'in büyük planının bir parçasıydı. Sahte planı öğrenen Sultan Alaeddin, komutanlarına Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamak için emir verdi.