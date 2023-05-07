Teşkilat bu akşam yok mu, neden? 7 Mayıs Teşkilat 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı!

Teşkilat bugün var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan ve başrollerinde Muray Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam bekleniyordu. İzleyici televizyonlarını açtığında diziyi ekranda görmeyince TRT 1 yayın akışını araştırmaya başladı. Peki 7 Mayıs Teşkilat neden yok?