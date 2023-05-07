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    • 07.05.2023 21:40
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    • 07.05.2023 21:42
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    Teşkilat bu akşam yok mu, neden? 7 Mayıs Teşkilat 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı!

    Teşkilat dizisi hakkında aramalar hız kazandı. TRT 1'de yayınlanan ve başrollerinde Muray Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam bekleniyordu. Ancak yayınlanmadı. Peki, Teşkilat bu akşam yok mu, neden? 7 Mayıs Teşkilat 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Teşkilat bu akşam yok mu, neden?

    Teşkilat bugün var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan ve başrollerinde Muray Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam bekleniyordu. İzleyici televizyonlarını açtığında diziyi ekranda görmeyince TRT 1 yayın akışını araştırmaya başladı. Peki 7 Mayıs Teşkilat neden yok?

    TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

    7 Mayıs Teşkilat neden yok sorusunun yanıtı belli oldu. Bu akşam 14 Mayıs seçimleri nedeniyle partilen genel başkanlarının seçim konuşması yer alıyor.

    Liderlerin propaganda konuşmaları nedeniyle Teşkilat yeni bölüm akşam yayınlanmayacak.

        TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        7 Mayıs Teşkilat yeni bölüm olmadığı için yeni bölüm tarihi de merakla araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek.
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        Haberler Televizyon Teşkilat bu akşam yok mu, neden? 7 Mayıs Teşkilat 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı!
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