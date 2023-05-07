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    • 07.05.2023 18:41
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    • 07.05.2023 18:41
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    Kardeşlerim 89. bölümde neler yaşandı? Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi!

    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Peki Kardeşlerim 89. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi!

    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardeşlerim nefes kesen bir bölümle izleyici ile buluştı.

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    Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler.

    Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir. Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır.

        Ahmet, Suzan'dan kız arkadaşı olmasını isterken Akif de sarı fırtınasının gönlünü almayı başarır. Ömer'in annesi ile babasının yakınlaşmasını kaldıramayan Sarp, Orhan'ı okuldan arttırmak için ona komplo kurar.

        Okuldan atılması için öğrencilere alınan tabletleri onun dolabına saklatıp her şeyi onun üzerine atar.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 89. bölümde neler yaşandı? Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi!
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