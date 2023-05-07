Kardeşlerim 89. bölümde neler yaşandı? Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardeşlerim nefes kesen bir bölümle izleyici ile buluştı.
SARP ÖMER'İ KISKANDI, ORHAN'IN BAŞINI BELAYA SOKTU!
Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler.
Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir. Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır.