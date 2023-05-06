Zuhal Topal Yemekteyiz HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz 50 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?

Zuhal Topal Yemekteyiz haftanın birincisi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Programda haftanın birincisi 50 bin TL kazanıyor. Haftanın birincisi Zuhal Topal'ın ve yarışmacıların birbirlerine verdiği puanların toplamı ile belirleniyor. Peki, 5 Mayıs 2023 haftanın birincisi kim olacak? İşte detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi Ferhat oldu. Ferhat 21 puan yarışmacılardan alan ve yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Haftanın ikinci ismi Enes 20 puanla haftayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmacılardan 15 puan alan Enes, Zuhal Topal'dan 5 puan aldı.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Enes Sevgi