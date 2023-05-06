Zuhal Topal Yemekteyiz HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz 50 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi Ferhat oldu. Ferhat 21 puan yarışmacılardan alan ve yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan ise 8 puan alan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Haftanın ikinci ismi Enes 20 puanla haftayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmacılardan 15 puan alan Enes, Zuhal Topal'dan 5 puan aldı.