Kurtlar Vadisi Kaos başlama tarihi ve OYUNCULARI... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı sorusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara dönemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz geçtiğiniz haftalarda yaptığı açıklamada Ocak ayını işaret etmişti. Peki Kurtlar Vadisi başlama tarihi belli oldu mu? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? İşte detaylar...
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Öncelikle Kurtlar Vadisi Kaos'un 1. bölümünün başlama tarihi henüz netleşmediğini belirtelim. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, daha önce katıldığı bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." demişti.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
KURTLAR VADİSİ KAOS NEREDE YAYINLANACAK?
Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağını açıklamıştı ancak iddialar asılsız çıktı.