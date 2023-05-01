Veda Mektubu bu akşam yok mu, neden? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı!

Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizi Veda Mektubu'nun yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İnternet arama motorlarında ''Veda Mektubu bu akşam yok mu, neden? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman saat kaçta?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı.
VEDA MEKTUBU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?
1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışında Veda Mektubu dizisi yer almıyor. Bu akşamki yayın akışına göre saat 20:00'da Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayınlanacak.
Veda Mektubu dizisinin neden yayınlanmadığı ise henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
1 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ip Man: Kung Fu Ustası
21:45 Ip Man: Kung Fu Ustası
23:15 İşgal
VEDA MEKTUBU 9. BÖLÜM ÖZETİ
Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümde Aslı şok bir haber alıyor! 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Veda Mektubu dokuzuncu bölümünde neler oldu? Veda Mektubu yeni bölümleriyle HD kalitede Kanal D'de! Veda Mektubu full izle! Veda Mektubu dizi konusu şöyle; Alanur ve Ziya'nın hikayesi yıllar sonra yeniden açılıyor!
Veda Mektubu'nun 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dokuzuncu bölümünde Aslı hamile olduğunu öğreniyor!
Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.