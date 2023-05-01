Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir ölümle burun buruna! İşte yeni bölümden ipuçları...

Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.