Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.05.2023 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 11:25
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir ölümle burun buruna! İşte yeni bölümden ipuçları...

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 29. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Cezayir’in ölümle burun buruna geldiği bölüme ait detaylar heyecanı doruklara çıkardı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 29. Bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

    takvim.com.tr
    Cezayir ölümle burun buruna!

    Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 29. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.

    Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

        Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.

        Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

        Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

            Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Cemil Bayık’tan Kılıçdaroğlu ile aynı ağız!
            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir ölümle burun buruna! İşte yeni bölümden ipuçları...
                loading
                SON DAKİKA