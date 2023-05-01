Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir ölümle burun buruna! İşte yeni bölümden ipuçları...

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 29. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.
Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.