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    • 28.04.2023 12:38
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    • 28.04.2023 12:55
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    Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanları ve ipuçları...

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanları sosyal medyaya damga vururken yeni detaylar ortaya çıktı. Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Fırat Elif’i suçluyor!

    Kadrosunda Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş) gibi isimlerin yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder.

    Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar.

        Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır.

        Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanları ve ipuçları...
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