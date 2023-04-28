Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm fragmanları ve ipuçları...

Kadrosunda Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş) gibi isimlerin yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder.
Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar.