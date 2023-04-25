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    • 25.04.2023 12:51
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    • 25.04.2023 12:51
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    Osman Bey’in intikam yemini! Kuruluş Osman’ın 123. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Yenişehir konağında büyük tehlike...

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 123. bölümüyle 26 Nisan Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek. Kuruluş Osman’da konaktaki baskının ardından Bala Hatun ağır yaralanırken, Turgut Bey ise Nayman tarafından esir alınır. Osman Bey, bu tehlikelere karşı nasıl bir plan kuracaktır? İşte yeni bölümden detaylar...

    takvim.com.tr
    Osman Bey’in intikam yemini!

    Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

    TURGUT BEY ESİR ALINDI!
    Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder.

    Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

        OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

        Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

        İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?
        İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Osman Bey’in intikam yemini! Kuruluş Osman’ın 123. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Yenişehir konağında büyük tehlike...
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