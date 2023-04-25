Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden? 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?

Ancak Berrin'in, Kazım ve Macide'nin hikayesine acımasız bir şekilde dahil olmasıyla Macide bebeğini kaybedecek ve Nermin'e tam anlamıyla dönüştüğünü fark ettiği noktada, Işık Ailesi kendisinden başka kadınları da bu girdaba sokmasın diye, kadere meydan okuyup, onu bu hale getiren her şeyi, yani Işık ailesini, yerle bir edecektir.