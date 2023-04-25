Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden? 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?

Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden sorusu son haftalarda diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisi final iddiaları ile bir süredir gündemde yer alıyor. Her salı günü yayınlanan dizi bu akşam da izleyicisiyle buluşacak. Peki 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?
GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ, NEDEN?
Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi, bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümü ile ekran macerasına son noktayı koyacak.
Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.
GECENİN UCUNDA FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
Macide'nin peşinden hızla giderken kaza yapan Kazım, kısmi olarak hafıza kaybı yaşamaktadır. Kaza mahallinde keşif yapan polisler, Kazım'ın intihar için özellikle kaza yaptığını söylemiştir.
Kazım'ın bebeğini taşıyan Macide, ona karşı vicdan azabı hissettiğinden yeniden bir tekrarın içine düşer ve Kazım'ı yalnız, yaralı bırakmak istemez. Hafızası bulanıklaşan Kazım ise eski iyi ve tatlı haline dönmüş gibidir. Son dönemlerdeki acımasız halinden eser kalmamış, Macide'yle aşklarının ilk zamanlarına dönmüştür sanki.