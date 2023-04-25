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    • 25.04.2023 13:03
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    • 25.04.2023 13:05
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    Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden? 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?

    Gecenin Ucunda dizisi hakkında internet arama motorlarında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı dizinin akıbeti merak ediliyor. Son olarak 26. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin final yapıp yapmayacağı belli oldu. Peki Gecenin Ucunda final mi oldu, son bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda dizisi bitiyor mu, neden? Final bölümü bugün mü, ne zaman?

    Son dakika: GECENIN UCUNDA FINAL MI OLDU?

    Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden sorusu son haftalarda diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisi final iddiaları ile bir süredir gündemde yer alıyor. Her salı günü yayınlanan dizi bu akşam da izleyicisiyle buluşacak. Peki 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?

    GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ, NEDEN?

    Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi, bu akşam yayınlanacak olan 26. bölümü ile ekran macerasına son noktayı koyacak.

    Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

    GECENİN UCUNDA FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Macide'nin peşinden hızla giderken kaza yapan Kazım, kısmi olarak hafıza kaybı yaşamaktadır. Kaza mahallinde keşif yapan polisler, Kazım'ın intihar için özellikle kaza yaptığını söylemiştir.

    Kazım'ın bebeğini taşıyan Macide, ona karşı vicdan azabı hissettiğinden yeniden bir tekrarın içine düşer ve Kazım'ı yalnız, yaralı bırakmak istemez. Hafızası bulanıklaşan Kazım ise eski iyi ve tatlı haline dönmüş gibidir. Son dönemlerdeki acımasız halinden eser kalmamış, Macide'yle aşklarının ilk zamanlarına dönmüştür sanki.

        Ancak Berrin'in, Kazım ve Macide'nin hikayesine acımasız bir şekilde dahil olmasıyla Macide bebeğini kaybedecek ve Nermin'e tam anlamıyla dönüştüğünü fark ettiği noktada, Işık Ailesi kendisinden başka kadınları da bu girdaba sokmasın diye, kadere meydan okuyup, onu bu hale getiren her şeyi, yani Işık ailesini, yerle bir edecektir.

        25 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar İle Bugün
        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        18:15 Star Haber
        19:00 Çok Güzel Hareketler 2
        20:00 Gecenin Ucunda
        00:30 Yerli Dizi Tekrar
        02:30 Yerli Dizi Tekrar
        05:00 Söz

        GECENİN UCUNDA KONUSU

        Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda', Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
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        Haberler Televizyon Gecenin Ucunda final mi oldu, bitiyor mu, neden? 25 Nisan 2023 Gecenin Ucunda final bölümü bugün mü, ne zaman?
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