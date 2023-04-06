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    • 06.04.2023 16:13
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    • 06.04.2023 16:15
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    TV yayın akışı 6 Nisan 2023 Perşembe | Bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı!

    Her akşam televizyon karşısına geçip dizi keyfi yapan vatandaşlar bu akşam kanallarda hangi dizi, film ve programların olduğunu araştırıyor. 6 Nisan 2023 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı haberimizde yer alıyor. Peki bu akşam hangi diziler var?

    TV yayın akışı 6 Nisan 2023 Perşembe

    ATV başta olmak üzere tüm kanalların bugünkü yayın akışı belli oldu. Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 6 Nisan 2023 Perşembe günkü yayın akışını yayımladı. Peki bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı haberimizde!

    6 NİSAN 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI!

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    07:00 Hz. Ömer

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:45 atv Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Aldatmak

    00:20 Kuruluş Osman

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak ile Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yüz Yıllık Mucize

    00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    02:30 Toprak ile Fidan

    03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:30 Söz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Asi

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Hayat Şarkısı

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:00 Hicran

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Camdaki Kız

        00:15 Kraliçe

        02:00 Kuzey Güney

        03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Baba

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Aile

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Kara Tahta

        08:45 Bu Toprağın Sesi

        10:25 1 Çorba

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

        17:40 İddiaların Aksine

        17:45 Ana Haber

        18:15 Ramazan Sevinci

        20:00 Al Sancak

        23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

        01:05 Gönül Dağı

        02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

        03:20 Sahur Bereketi

        05:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06:00 Kapanış

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

            08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

            11:15 Survivor 2023

            12:15 Survivor Panorama / Canlı

            15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

            20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

            00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

            01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

            02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

            05:30 Canım Annem
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            Haberler Televizyon TV yayın akışı 6 Nisan 2023 Perşembe | Bu akşam hangi diziler var? ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı!
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