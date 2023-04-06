Kardeşlerim 85. bölümde şaşırtıcı gelişmeler: Şengül’den Ayla’ya bilinçsiz hamle! İşte yeni bölümden ipuçları ve görüntüler...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 85. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı bölümü ait ipuçları, heyecanı doruklara çıkardı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.
Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.