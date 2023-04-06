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    • 06.04.2023 19:23
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    • 06.04.2023 19:23
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    Kardeşlerim 85. bölümde şaşırtıcı gelişmeler: Şengül’den Ayla’ya bilinçsiz hamle! İşte yeni bölümden ipuçları ve görüntüler...

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar ise merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 85. bölümünden ipuçları ve görüntüler...

    takvim.com.tr
    Şengül’den Ayla’ya bilinçsiz hamle!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 85. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı bölümü ait ipuçları, heyecanı doruklara çıkardı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.

    Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.
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        Bay Bay Kemal’e sol kroşe!
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 85. bölümde şaşırtıcı gelişmeler: Şengül’den Ayla’ya bilinçsiz hamle! İşte yeni bölümden ipuçları ve görüntüler...
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