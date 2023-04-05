Kuruluş Osman 121. bölüm fragman yayınlandı: "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 121. bölüm fragman yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Osman Bey'in "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun" sözleri damga vurdu.
AKTEMUR VE ALÇİÇEK'İN NİKAHI KIYILDI
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 120. bölümünde; Şehit Öktem Bey'in kızı Alçiçek ile Şehit Gündüz Bey'in oğlu Aktemur'un nikahını Şeyh Edebalı kıydı.
Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Şeyh Edebalı'nın "Nikahlamayı kabul ettin mi?" sorusuna hem Alçiçek hem de Aktemur, "ettim" cevabını verdi.
Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.