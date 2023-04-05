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    • 06.04.2023 00:35
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    • 06.04.2023 00:35
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    Kuruluş Osman 121. bölüm fragman yayınlandı: "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 120. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 121. bölüm fragman yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Osman Bey'in "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun" sözleri damga vurdu.

    AKTEMUR VE ALÇİÇEK'İN NİKAHI KIYILDI
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 120. bölümünde; Şehit Öktem Bey'in kızı Alçiçek ile Şehit Gündüz Bey'in oğlu Aktemur'un nikahını Şeyh Edebalı kıydı.

    Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Şeyh Edebalı'nın "Nikahlamayı kabul ettin mi?" sorusuna hem Alçiçek hem de Aktemur, "ettim" cevabını verdi.

    Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.

        Aktemur ve Alçiçek, kıymetli hediyelerini aldıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 121. bölüm fragman yayınlandı: "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun"
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