Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.04.2023 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2023 23:59
    ABONE OL

    Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!”

    atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 10. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın 10. bölümünün finalinde Gülayşe’nin televizyonda Nizam’ı görmesi geceye damgasını vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana “Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!” sözleri damga vurdu. İşte Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları’nın 11. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede?”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!" sözleri damga vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI'NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi.

    Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi.

    Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı.

        Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu.

        Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler.

        O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı. Nizam; bu mübarek Ramazan gününde tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi. O anları televizyondan izleyen Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Televizyon Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!”
                loading
                SON DAKİKA