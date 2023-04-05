Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Benim yeğenim nerede? Lara Eyüboğlu nerede!" sözleri damga vurdu.

ATEŞ KUŞLARI'NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi.