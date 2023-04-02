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    • 02.04.2023 08:00
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    Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını! YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana gelmeye devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle dikkatleri ilk bölümden itibaren üzerine çekmeyi başaran fenomen dizinin 26. bölümü 31 Mart 2023 saat 20.00'da yayınlandı. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm nasıl izlenir? İşte son bölüm full, kesintisiz, HD izleme seçeneği...

    YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 31 Mart akşamı 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Pelin'in annesi Korhan ailesini darma duman etmeye başlamıştı. Yeni bölümlerde Zerrin'in neler yapacağı merak ediliyor. İşte yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalı Çapkını 26. bölüm izle kesintisiz, full, HD izleme ekranı! 31 Mart Yalı Çapkını son bölüm izleme seçeneği...

    YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü full, kesintisiz, izleyebilir.

    Fragman yayınlandı! 📺 ''Dizi başa döndü, ah Kazım ah...''

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    26. bölümde; Seyran'ın bir kez daha Ferit'i Pelin ile görmesinden sonra yaşananlar yer alıyor.

    Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit'e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.

    Bütün özelini Pelin'e anlatan Ferit, Seyran'ı küplere bindirecek.

        YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM KONUSU

        Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full, HD! 31 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını! YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE!
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