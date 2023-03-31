Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: "Tazı gibi"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından Afra Saraçoğlu'nun spor pozları olay oldu. Mert Yazıcıoğlu ile uzun soluklu ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu'nun adı önce rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk iddialarına karıştı şimdi ise genç oyuncu kendisi gibi oyuncu olan bir başka isim Çağatay Ulusoy ile anılıyor. Aşk iddiaları hakkında açıklama yapan Afra Saraçoğlu Instagram'da ortaya çıktı. Fit görünümünü spora borçlu olan Afra Saraçoğlu'nun spor yaparken ki hallerine, "Tazı gibi" yorumları yapıldı.
31.03.2023 10:30 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:10
"TAZI GİBİ"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu.
Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Afra Saraçoğlu gibi Çağatay Ulusoy da uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı. Duygu Sarışın ile ayrıldıktan sonra Çağatay Ulusoy Afra Saraçoğlu ile anıldı.
Yoğun iş temposunun yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyen Afra Saraçoğlu bu halleriyle gündeme geldi. Saraçoğlu'na "Tazı gibi" yorumları yapıldı.