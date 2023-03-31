RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: "Tazı gibi"

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: "Tazı gibi"

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından Afra Saraçoğlu'nun spor pozları olay oldu. Mert Yazıcıoğlu ile uzun soluklu ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu'nun adı önce rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk iddialarına karıştı şimdi ise genç oyuncu kendisi gibi oyuncu olan bir başka isim Çağatay Ulusoy ile anılıyor. Aşk iddiaları hakkında açıklama yapan Afra Saraçoğlu Instagram'da ortaya çıktı. Fit görünümünü spora borçlu olan Afra Saraçoğlu'nun spor yaparken ki hallerine, "Tazı gibi" yorumları yapıldı.

31.03.2023 10:30 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:10
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy’la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: Tazı gibi

"TAZI GİBİ"

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy'la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy’la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: Tazı gibi

Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu spor salonundan paylaştı | VİDEO

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy’la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: Tazı gibi

Afra Saraçoğlu gibi Çağatay Ulusoy da uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı. Duygu Sarışın ile ayrıldıktan sonra Çağatay Ulusoy Afra Saraçoğlu ile anıldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy’la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: Tazı gibi

Saraçoğlu cephesinden 2. Sayfa programına yapılan açıklamada, "Kesinlikle doğru değil, yalan" denildi. Ayrıca, "Afra 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay ile oynadı ve ona çok saygı duyuyor bir büyüğü olarak" ifadeleri yer aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu taytını çekti dur durak bilmedi! Çağatay Ulusoy’la aşk itirafının ardından spor pozları olay oldu: Tazı gibi

Yoğun iş temposunun yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyen Afra Saraçoğlu bu halleriyle gündeme geldi. Saraçoğlu'na "Tazı gibi" yorumları yapıldı.

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