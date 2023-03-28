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    • 28.03.2023 16:05
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    • 28.03.2023 16:05
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    YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 28 Mart TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok sorusu 28 Mart 2023 TV yayın akışına bakanlara tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi her Salı yeni bölümüyle izleyisiyle buluşuyordu. Ancak bu haftaki yayın akışında yer almaması bir çok soruyu da beraberinde getirdi. İnternet arama motorlarında Yürek çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta şeklinde sorular sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...

    YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Başrollerini Alp Navruz, Dilara Aksüyek, Mesut Akusta, Bihter Dinçek, İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi bu haftaki TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışına göre saat 21:45'te UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan" maçı yayınlanacak.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 MART 2023 SALI)

    06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:20 Vuslat
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:25 1 Çorba
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler15:40 1 Çorba
    15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
    17:40 İddiaların Aksine
    17:45 Ana Haber
    18:15 Ramazan Sevinci
    19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

    21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"
    00:00 Yürek Çıkmazı
    02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
    03:35 Sahur Bereketi
    05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
    06:20 Kapanış

        YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün de 4 Nisan 2023 Salı günü yayınlanması bekleniyor.

        17. BÖLÜM ÖZETİ

        Ali Fuat'ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil'i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil'in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat'la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır. Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli'yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil'le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar.

        Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat'ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Zeynep içten içe kendisini suçlarken Halil, Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Olan olmuştur. Geçmişin kimseye bir yararı yoktur artık. Zafer sarhoşluğu içinde arkalarından atıp tutan Yılmaz'a, aynı gece bir telefon gelir. Banyoda düşen Kader, sesini kimseye duyuramamış, son çare olarak Yılmaz'ı aramıştır.

        Yılmaz, telaş içinde yanında Feride'yle birlikte yardıma gider. Birdenbire ortaya çıkan bu kadın Feride'yi rahatsız etse de babası tembihlediği için Birsen'e bir şey söyleyemez. Ertesi gün Kader'i polikliniğe götürmek için Feride'nin arabasını alan Yılmaz, kaza yapınca ailedeki herkes Kader'in varlığından haberdar olur. Halil Zeynep cephesinde ise, sular durulmamıştır. Zeynep'in kendisine hala güvenmediğini gören Halil, ciddi bir adım atmaya karar verir. Aynı kararı Yılmaz da almıştır. Baba oğul, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerinden habersiz, harekete geçer.
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        Haberler Televizyon YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 28 Mart TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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