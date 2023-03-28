YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 28 Mart TRT 1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Başrollerini Alp Navruz, Dilara Aksüyek, Mesut Akusta, Bihter Dinçek, İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi bu haftaki TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, neden yok? Yürek çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışına göre saat 21:45'te UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan" maçı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 MART 2023 SALI)
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:20 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"
00:00 Yürek Çıkmazı
02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:35 Sahur Bereketi
05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:20 Kapanış