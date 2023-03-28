BEN BU CİHANA SIĞMAZAN ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? Batuhan Sezer Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, BATUHAN SEZER DİZİDEN AYRILACAK MI?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 24. bölümüyle bu akşam (28 Mart 2023 Salı) saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

Fenomen dizinin 24. bölüm fragmanında Ömer Asaf sahneleri çok konuşuldu. Ancak Ömer Asaf'ı canlandıran Batuhan Sezer'in akıbeti şuan için bilinmiyor. Yeni bölümde Ömer Asaf'ın son durumu belli olacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tüm bölüm linkleri...

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