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    • Televizyon
    • 28.03.2023 17:40
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    • 28.03.2023 17:53
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAN ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? Batuhan Sezer Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?

    ATV'nin reyting rekormeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 24. bölüm fragmanını izleyenler hemen araştırmalara koyuldu. Fragmana Ömer Asaf'ın sahneleri damga vurdu. Peki Ömer Asaf öldü mü, ölecek mi? Ömer Asaf'ı canlandıran Batuhan Sezer Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden? Batuhan Sezer kimdir?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAN ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

    Ben Bu Cihana Sığmazam Ömer Asaf öldü mü, ölecek mi sorusu 24. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Dizinin takipçileri Batuhan Sezer'in hayat verdiği Ömer Asaf karakterinin akıbetini merak ediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde yaşanacaklar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, BATUHAN SEZER DİZİDEN AYRILACAK MI?

    Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 24. bölümüyle bu akşam (28 Mart 2023 Salı) saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

    Fenomen dizinin 24. bölüm fragmanında Ömer Asaf sahneleri çok konuşuldu. Ancak Ömer Asaf'ı canlandıran Batuhan Sezer'in akıbeti şuan için bilinmiyor. Yeni bölümde Ömer Asaf'ın son durumu belli olacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tüm bölüm linkleri...

    ATV - BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BATUHAN SEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Batuhan Sezer, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dikkat çeken genç yeteneklerinden. Dizide Ömer Asaf karakterini canlandıran Sezer, aksiyon dolu sahnelerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 1997 yılında vefat eden Alev Sezer'in oğlu olan genç oyuncu, babasını kaybettikten sonra zorlu bir süreçten geçti.

        Batuhan Sezer, 3 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünya'ya gözlerini açmıştır. Ünlü oyuncu Alev Sezer'in oğlu'dur. İstanbul Devlet Konservatuarı Resim-Heykel Tasarım Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Bir çok tiyatro oyununda rol almış ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2018 yılıyla birlikte TV Ekranlarında da boy göstermeye başlamıştır. Aktif oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

        OYNADIĞI DİZİLER

        Ben Bu Cihana Sığmazam (Ömer Asaf, TV Dizisi 2022)
        Diriliş: Ertuğrul (Kara Bela, TV Dizisi 2018)
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAN ÖMER ASAF ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? Batuhan Sezer Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?
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