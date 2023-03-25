24 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD! YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını 25. bölümde neler yaşanacak?

Bölüm özetinde şu ifadeler yer aldı: Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.