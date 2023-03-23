Kardeşlerim 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bana daha seni seviyorum bile demedin...”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerin yer aldığı fragmana Oğulcan'ın gözyaşları damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.
Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.
Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır.