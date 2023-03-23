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    • 23.03.2023 23:41
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    • 23.03.2023 23:41
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    Kardeşlerim 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bana daha seni seviyorum bile demedin...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerin yer aldığı fragmana Oğulcan’ın gözyaşları damga vurdu. Öte yandan “Bana daha seni seviyorum bile demedin...” sözleri dikkat çekti. İşte Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 83. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bana daha seni seviyorum bile demedin...”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerin yer aldığı fragmana Oğulcan'ın gözyaşları damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.

    Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.

    Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır.
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bana daha seni seviyorum bile demedin...”
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