17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim puan durumuna göre belli oluyor. Bu hafta 5 yarışmacı 5 gün boyunca kıyasıya mücadele etti peki ama haftanın sonunda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu!
17 MART 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı toplamda 40 puanla Selin Hanım olarak açıklandı. 50.000 TL'nin sahibi belli olur olmaz haberimizdeki yerini alacak.
13-17 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
👉Sebahat Önal
👉Oğuzhan Gedik
👉Nigar Karslıoğlu
👉Selin Taş
👉Onur Dursun
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.