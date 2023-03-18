17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim puan durumuna göre belli oluyor. Bu hafta 5 yarışmacı 5 gün boyunca kıyasıya mücadele etti peki ama haftanın sonunda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu!