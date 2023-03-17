Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Dayan bir tanem...”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hastanede yatan Elif'in sağlık durumu merak konusu olurken Fırat'ın "Dayan bir tanem..." sözleri yürek sızlattı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır.
Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar.
Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder.