Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.03.2023 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2023 22:26
    ABONE OL

    Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Dayan bir tanem...”

    Seray Kaya ile Berk Oktay’ın başrolünde yer aldığı, ATV’nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Fırat’ın “Dayan bir tanem...” sözleri damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Dayan bir tanem...”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hastanede yatan Elif'in sağlık durumu merak konusu olurken Fırat'ın "Dayan bir tanem..." sözleri yürek sızlattı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır.

    Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar.

    Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder.

        Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur.

        Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Duhok’taki helikopterden Kobani çıktı!
        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Dayan bir tanem...”
            loading
            SON DAKİKA