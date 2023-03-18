Yalı Çapkını dizisi 24. bölümüyle 17 Mart Cuma saat 20:00'da yayınlandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasında konuşulan boşanma konusu herkesi şoke etti. Yeni bölümde çiftin barışıp barışmayacakları merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 24. bölüm izleme linki...
YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM CANLI İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
24. BÖLÜMÜN KONUSU!
Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar. Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.
Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür. Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.