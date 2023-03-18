YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit yüzüğü de attı, kendini de...
Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Korhan'lar arasında gerginlikler had safhaya çıktı. Seyran ile Ferit'in arası da tam düzeldi derken Pelin ve annesi işleri karıştırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
18.03.2023 00:05 - Son Güncelleme: 18.03.2023 00:16
Yalı Çapkını 25. bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi her Cuma izleyicisiyle buluşuyor.