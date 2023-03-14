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    • 14.03.2023 09:28
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    • 14.03.2023 09:28
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    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K ATV Youtube canlı yayın... Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm izle

    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölümü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 25. bölüm detayları...

    takvim.com.tr
    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm izle!

    ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle ekranı araştırılıyor. Berk Oktay, Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.

    Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm izle

    Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez.

        Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir.

        Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur. Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ OYUNCULARI

        Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları arasında Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı yer alıyor.
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            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K ATV Youtube canlı yayın... Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm izle
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