ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle ekranı araştırılıyor. Berk Oktay, Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.
Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez.