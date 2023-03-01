Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Moğol Komutan Nayman, Kayı Obası’nda! Osman bey ile karşı karşıya!

Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti. Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı.

NAYMAN'IN ORHAN İÇİN TEKLİFİ I VİDEO İZLE