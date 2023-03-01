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    • 01.03.2023 21:50
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    • 01.03.2023 22:11
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    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Moğol Komutan Nayman, Kayı Obası’nda! Osman bey ile karşı karşıya!

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 116. bölümünde Komutan Nayman’ın obaya geleceğinin haberini alan Osman Bey; obadaki gözcü sayısını arttırılmasını ve obanın etrafına hendekler kazınarak önlem alınmasını istedi. Önlemlerin alındığı sırada ise Moğol Komutan Nayman, nökerleriyle birlikte Kayı Obası’na geldi. İşte o sahne...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Moğol Komutan Nayman, Kayı Obası’nda! Osman bey ile karşı karşıya!

    Kuruluş Osman'ın 116. bölümünde; Osman Bey ve Komutan Nayman obada karşı karşıya geldi. Nayman'ın, "Büyüklük nedir bilir misin Osman Bey? Senden önce namının gelmesidir! Geldi mi?" sorusuna Osman Bey, "İyi erin kemiği erir, namı kalır Komutan Nayman!" şeklinde cevap verdi.

    Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti. Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı.

    NAYMAN'IN ORHAN İÇİN TEKLİFİ I VİDEO İZLE

    Nayman; Osman Bey'e sorular sormak istediğini belirtti ve kendisi için kurulan sofrada Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in durumunu sordu.

        Nayman, "İnsan at sürer, acıkır, içer, doyar, savaşır… Sonra bir daha… Gök Tengri'nin en büyük armağanları ha Osman Bey? Amma işittim ki, Tengri çocuğundan bu armağanlarını çekmiş! Artık at binemez, kılıç tutamaz, aşını dahi yiyemezmiş." dedi.

        Osman Bey, gözünü dikip "Yaranın yerini en iyi yarayı açan bilir!" diyerek öfkelendi. Nayman, "Bu vaziyete düşen çok nökerim oldu! Zehirli oklarla vurulan! Benim bu küçük oyunla işim olmaz" diyerek Orhan Bey'i iyileştirmeyi teklif etti.
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