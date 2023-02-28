Cezayir öldü mü? Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Başımız sağ olsun...”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. "Başımız sağ olsun" sözleri fragmana damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.