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    • 01.03.2023 00:02
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    Cezayir öldü mü? Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Başımız sağ olsun...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yürek yakan fragman “Cezayir öldü mü?” sorusunu akıllara getirirken “Başımız sağ olsun...” şeklindeki sözler dikkat çekti. İşte başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Başımız sağ olsun...”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. "Başımız sağ olsun" sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

    Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

    Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

        Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

        Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

        Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.
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        Haberler Televizyon Cezayir öldü mü? Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Başımız sağ olsun...”
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