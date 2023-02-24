Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.02.2023 16:23
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    • 24.02.2023 16:23
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    Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Barbaros Hayrettin hangi diziler yayınlanacak? 24 Şubat 2023 yayın akışı...

    24 Şubat cuma yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını bugün var mı sorusu yer alıyor. Peki, bugün hangi diziler yayınlanacak? Bu akşam Ateş Kuşları var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını bugün var mı? 24 Şubat 2023 yayın akışı...

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken; yavaş yavaş programlar ve diziler de normal yayın akışına geçmeye başladı. Tv seyircileri favori programlarının ne zaman ekrana döneceğini merak ediyor.

    24 ŞUBAT 2023 CUMA YAYIN AKIŞI

    KANAL D TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:30 Hayat Şarkısı
    13:30 Üç Kız Kardeş
    16:15 Aşk ve Umut
    17:30 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi
    21:30 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi
    22:45 Yargı
    01:15 Kuzey Güney
    04:15 Güneşi Beklerken

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz
    09:00 Bu Sabah
    11:00 Bir Şansım Olsa
    12:00 Kızılcık Şerbeti
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu
    01:15 Kızılcık Şerbeti
    03:30 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu
    05:15 Baba

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri
        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Bir Küçük Gün Işığı
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Ateş Kuşları
        23:30 Kuruluş Osman
        02:00 Aldatmak
        04:30 Hercai

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Star-NTV Ortak Yayın
        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Toprak İle Fidan
        20:00 Yalı Çapkını
        02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
        03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:30 Söz

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:30 Vuslat
        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
        12:15 Yürek Çıkmazı
        14:35 Adını Sen Koy
        16:20 Yunus Emre
        19:00 Ana Haber
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        00:15 Al Sancak
        02:25 Yürek Çıkmazı
        04:45 Yunus Emre

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:00 Yalnız Kalpler
            07:45 Çalar Saat
            10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
            12:45 Taçsız Prenses
            15:00 EGO
            17:00 Yalnız Kalpler
            18.15 18. Saat
            19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
            20:00 EGO
            23:30 Orta Sayfa
            00:45 Dokuz Oğuz
            03:15 Taçsız Prenses
            05:15 Kefaret
            06:00 Hayatımın Şansı

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
            10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel
            12:00 Kırmızı Oda
            20:00 Tuzak
            22:15 Sıfırıncı Gün
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            Haberler Televizyon Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Barbaros Hayrettin hangi diziler yayınlanacak? 24 Şubat 2023 yayın akışı...
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