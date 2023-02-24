Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Barbaros Hayrettin hangi diziler yayınlanacak? 24 Şubat 2023 yayın akışı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken; yavaş yavaş programlar ve diziler de normal yayın akışına geçmeye başladı. Tv seyircileri favori programlarının ne zaman ekrana döneceğini merak ediyor.
24 ŞUBAT 2023 CUMA YAYIN AKIŞI
KANAL D TV YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Üç Kız Kardeş
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi
21:30 Yabancı Sinema Hayalet Tetikçi
22:45 Yargı
01:15 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Yabancı Sinema İntikam Kurşunu
05:15 Baba