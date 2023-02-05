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    • 05.02.2023 23:25
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    • 05.02.2023 23:27
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    Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de ’Mona Lisa’ sorusu!

    Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    A: Elleri iki yandadır

    B: Elleri görünmez

    C: Sağ eli, sol elinin üzerindedir

    D: Sol eli, sağ elinin üzerindedir

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
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