Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisa'yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A: Elleri iki yandadır

B: Elleri görünmez

C: Sağ eli, sol elinin üzerindedir

D: Sol eli, sağ elinin üzerindedir

CEVAP: C