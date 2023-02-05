2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

A: Doğa yürüyüşü yapmak

B: Video oyunu oynamak

C: Kitap okumak

D: Masa tenisi oynamak

CEVAP: B