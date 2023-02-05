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    • 05.02.2023 23:29
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    • 05.02.2023 23:36
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    2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

    2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner’de ’Cerrah’ sorusu!

    2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

    A: Doğa yürüyüşü yapmak

    B: Video oyunu oynamak

    C: Kitap okumak

    D: Masa tenisi oynamak

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisi haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapamayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?
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