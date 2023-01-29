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    • 30.01.2023 00:27
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    • 30.01.2023 00:30
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Türk benim soyadım değil, karakterim!"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen tanıtıma Cezayir’in "Türk benim soyadım değil, karakterim!" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Türk benim soyadım değil, karakterim!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Cezayir'in "Türk benim soyadım değil, karakterim!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

    Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

    Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.

        Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer. Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

        Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Türk benim soyadım değil, karakterim!"
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