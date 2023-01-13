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    • Televizyon
    • 13.01.2023 16:02
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    • 13.01.2023 16:04
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    Masterchef ünlülerde kimler yarışacak? MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? İşte MasterChef özel bölümün ünlüleri...

    MasterChef Türkiye programının bu akşamki bölümünde ünlüler yarışacak. Ünlüler özel bölümün yayın saati ve programda yer alacak ünlüler programın takipçileri tarafından merak edildi. Peki MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

    Masterchef ünlülerde kimler yarışacak?

    MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, özel bölümde kimler var sorusu sıkça araştırılır oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında bu bölümde Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Ceyhun Fersoy, Buse Varol ve daha pek çok ünlü isim yarışacak. Peki MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

    MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    MasterChef ünlüler özel programı 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlanacak.

    MASTERCHEF ÜNLÜLERDE KİMLER YARIŞACAK?

    İşte iki takımda mücadele yürütecek yarışmacılar şöyle:

    Gizem Hatipoğlu
    Cemal Can
    Danla Bilic
    Begüm Öner
    Tanem Sivar

    Merve OflazBuse Varol
    Mansur Ark
    Nez
    Ceyhun Fersoy
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        Haberler Televizyon Masterchef ünlülerde kimler yarışacak? MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? İşte MasterChef özel bölümün ünlüleri...
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