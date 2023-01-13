Masterchef ünlülerde kimler yarışacak? MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? İşte MasterChef özel bölümün ünlüleri...

MasterChef Ünlüler 2023 ne zaman, özel bölümde kimler var sorusu sıkça araştırılır oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında bu bölümde Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Ceyhun Fersoy, Buse Varol ve daha pek çok ünlü isim yarışacak. Peki MasterChef ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?
MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef ünlüler özel programı 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlanacak.
MASTERCHEF ÜNLÜLERDE KİMLER YARIŞACAK?
İşte iki takımda mücadele yürütecek yarışmacılar şöyle:
Gizem Hatipoğlu
Cemal Can
Danla Bilic
Begüm Öner
Tanem Sivar
Merve OflazBuse Varol
Mansur Ark
Nez
Ceyhun Fersoy