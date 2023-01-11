Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası...

Kuruluş Osman'ın 112. Bölümünde; Sultan Alaeddin'in emriyle zindana hapsedilen Osman Bey ve Bala Hatun, eski günlerini yâd ettiler.
Osman Bey, uzun zaman önce Bala Hatun'a verdiği çiçeği hatırlatması üzerine Bala Hatun da "Essah ya! Evvelinde sen bana çiçekler getirirdin Osman Bey! Devlet işlerine dalınca ardı arkası kesildi!" şeklinde cevap verdi.
Osman Bey, zindandan çıktıklarında Bala Hatun'a verdiği 'sevgi çiçeği'nin yetiştiği yere gideceklerini söylemesi üzerine zindandan çıkıp çıkmayacaklarından emin olamayan Bala Hatun'a "Neyi atlatmadık ki Bala'm! Bu bizi yıksın! Şimdi esiriz, sonra hür! Sen hiç tasa etmeyesin!" sözleriyle güç verdi.