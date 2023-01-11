Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası...

Osman Bey'in verdiği güçle mutlu olan Bala Hatun, "Amma öyle haybeye varmak olmaz! Yarışacağız! Kazanan diğerine bir armağan alacak!" sözlerine Osman Bey tebessümle "Çiçek yetmedi bir de hediye mi istersin?" sözleriyle karşılık verdi.