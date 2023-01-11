Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ömer’i nüfusuma alacağım”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Ahmet'in "Ömer'i nüfusuma alacağım" şeklindeki sözleri ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.
74. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer'e gerçeği söylemek için Süsen ile tartışırken merdivenlerden düşen Leyla hastanede yoğun bakıma alındı. Herkes Leyla için gözyaşı dökerken en çok mucizeye Tolga'nın ihtiyacı vardır.
Vicdan azabı yaşayan Süsen, aradığı desteği Sarp da bulurken Ömer bu duruma anlam veremez. Gönül'ün hamilelik yalanı ortaya çıkar. Yalancı gebe karnı siparişini alan Orhan sonunda ondan ayrılmaya kara verir.
Fakat Şengül'ün onu affetmeye hiç niyeti yoktur. Ahmet, Ömer'i aile yemeği için eve davet eder. Bir de Ömer'e sürpriz hediyesi vardır. Aile içi buzları eritme çabası işe yaramaz tam tersi Sarp'ın kıskançlığını iyice ateşler.