Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ömer’i nüfusuma alacağım”

Hastanede yaşam savaşı veren Leyla'nın beynindeki kanama kontrolden çıkar ve beyin ölümü gerçekleşir. Organ nakli için form dolduran Leyla, küçük bir kıza umut ışığı olur. Ancak kardeşinin ölümü ile yıkılan Tolga bu kararı almaya henüz hazır değildir.