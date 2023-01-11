Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 31. bölümü İZLE!

ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki televizyon dizisi Kasaba Doktoru'nun final yapacağı ortaya çıktı. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman?' sorularına yanıt arıyor.
KASABA DOKTORU FİNAL Mİ, NEDEN?
Kasaba Dokoru dizisi 32. bölümüyle final yapacak. Dizinin daha önce 26. bölümde final yapacağı gündeme gelmişti. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti.
KASABA DOKTORU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
32. bölüme kadar uzatılan dizi son kez 18 Ocak'ta final bölümüyle ekrana gelecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final tarihi de netleşti ve yeniden uzatılmayacağı açıklanan proje 32. bölümde ekrana veda edecek.
"Kasaba Doktoru" dizisinin yapım şirketi ARC Yapım ekibe "Dizimiz için 32. bölümde final yapma kararı alınmıştır. Kasaba Doktoru 32. Bölümünün yayınlanması ile ekranlardaki gösterimini tamamlayacaktır. Dizimizin çekimlerinde emeği geçen herkese teşekkür eder, esenlikler dileriz" mesajını gönderdi.