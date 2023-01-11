Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 31. bölümü İZLE!

Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir.

Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur. Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?