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    • Televizyon
    • 11.01.2023 14:45
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    • 11.01.2023 14:45
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    Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 31. bölümü İZLE!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi hakkında karar verildi. Başrollerini Hazal Subaşı, Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in paylaştığı dizinin final tarihi belli oldu. Peki Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman? İşte Kasaba Doktoru 31. bölüm izleme ekranı ve diğer detaylar...

    Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden?

    ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki televizyon dizisi Kasaba Doktoru'nun final yapacağı ortaya çıktı. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında 'Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman?' sorularına yanıt arıyor.

    KASABA DOKTORU FİNAL Mİ, NEDEN?

    Kasaba Dokoru dizisi 32. bölümüyle final yapacak. Dizinin daha önce 26. bölümde final yapacağı gündeme gelmişti. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti.

    KASABA DOKTORU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    32. bölüme kadar uzatılan dizi son kez 18 Ocak'ta final bölümüyle ekrana gelecek.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final tarihi de netleşti ve yeniden uzatılmayacağı açıklanan proje 32. bölümde ekrana veda edecek.

    "Kasaba Doktoru" dizisinin yapım şirketi ARC Yapım ekibe "Dizimiz için 32. bölümde final yapma kararı alınmıştır. Kasaba Doktoru 32. Bölümünün yayınlanması ile ekranlardaki gösterimini tamamlayacaktır. Dizimizin çekimlerinde emeği geçen herkese teşekkür eder, esenlikler dileriz" mesajını gönderdi.

        KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLEME EKRANI!

        Kasaba Doktoru dizisinin bölümlerini TRT 1'in https://www.trtizle.com/diziler/kasaba-doktoru internet adresinden izleyebilirsiniz.

        KASABA DOKTORU 31. BÖLÜM ÖZETİ

        Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla'nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer'in içi hiç rahat değildir ve Leyla'nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan'ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır.

        Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir.

        Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur. Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?
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        Haberler Televizyon Kasaba Doktoru final mi yapıyor, neden? Kasaba Doktoru final bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 31. bölümü İZLE!
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