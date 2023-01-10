Şoke eden itiraf! Aldatmak 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güzide, ben karımı öldürdüm!”

Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi. Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.