Şoke eden itiraf! Aldatmak 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güzide, ben karımı öldürdüm!”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Güzide, ben karımı öldürdüm!" sözleri damga vurdu.
15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.
Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi. Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.
Oltan'ın, Güzide'ye yaptığı şantajlar yüzünden Tolga ve Oylum ikilisi zor bir döneme girdi. Babasından uzak durmak isteyen Tolga şirketinin yaşadığı siber saldırı sonucunda zor durumda kaldı ve babasından gelen yardımı kabul etti. Oltan'ın duygusal konuşmasıyla baba oğul arasında buzlar eridi. Bu durum Oylum ve Tolga ilişkisini yeni bir dönemece sürükledi.