Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.01.2023 00:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 00:38
    ABONE OL

    Şoke eden itiraf! Aldatmak 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güzide, ben karımı öldürdüm!”

    Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak’ın merakla beklenen 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Güzide, ben karımı öldürdüm!” sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran o fragman...

    takvim.com.tr
    “Güzide, ben karımı öldürdüm!”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Güzide, ben karımı öldürdüm!" sözleri damga vurdu.

    15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.

    Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi. Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.

    Oltan'ın, Güzide'ye yaptığı şantajlar yüzünden Tolga ve Oylum ikilisi zor bir döneme girdi. Babasından uzak durmak isteyen Tolga şirketinin yaşadığı siber saldırı sonucunda zor durumda kaldı ve babasından gelen yardımı kabul etti. Oltan'ın duygusal konuşmasıyla baba oğul arasında buzlar eridi. Bu durum Oylum ve Tolga ilişkisini yeni bir dönemece sürükledi.

        Tarık, arsa konusunu çözmek için arsanın sahibi olan Tahir'i, Elmas'ı saf dışı bırakması için ikna etti. Tahir Elmas'la görüşmeye gittiğinde sert kayaya çarptığını anladı.

        Yeşim ise Tarık'a da yalan söyleyerek Antalya'ya arkadaşlarını görmeye gitti. Yeşim'in Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim etmesine tesadüfen tanık olan Ümit ve Güzide küçük kızın isteğini kırmayarak onu alıp kendi evlerine getirdi.

        Aldatmak, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hazni Gölge, Türkiye’ye teslim edildi!
        Haberler Televizyon Şoke eden itiraf! Aldatmak 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güzide, ben karımı öldürdüm!”
            SON DAKİKA