Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.01.2023 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 16:44
    ABONE OL

    Ömer dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Ömer hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, nereden uyarlandı?

    Star TV'nin yeni dizisi Ömer bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı dizi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Ömer dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ömer dizisinin hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kitaptan uyarlandı?

    Ömer dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    Ömer dizisi 9 Ocak 2023 tarihinde saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak. İşte dizinin çekildiği yerler, konusu ve oyuncu kadrosu...

    ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI, NEREDEN UYARLANDI?

    Ömer dizisi Shtisel dizisinden uyarlandı.

    ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Barış Falay - Reşat
    Gökçe Bahadır - Gamze
    Merve Dizdar - Nisa
    Zerrin Sümer - Nezahat
    Onur Bilge - Tahir
    Gamze Karaduman
    Serpil Gül
    Muharrem Türkseven

    ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

    Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

        Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

        ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Ömer dizisi dünyanın gözbebeği olan İstanbul'un farklı semt ve mahallelerinde, özellikle Üsküdar'da çekiliyor. Tanıtımında sosyal medyada gündem olan camii ise Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'dir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Televizyon Ömer dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Ömer hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, nereden uyarlandı?
            SON DAKİKA