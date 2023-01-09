Ömer dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star'ın yeni dizisi Ömer hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, nereden uyarlandı?

Ömer dizisi 9 Ocak 2023 tarihinde saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak. İşte dizinin çekildiği yerler, konusu ve oyuncu kadrosu...
ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI, NEREDEN UYARLANDI?
Ömer dizisi Shtisel dizisinden uyarlandı.
ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Barış Falay - Reşat
Gökçe Bahadır - Gamze
Merve Dizdar - Nisa
Zerrin Sümer - Nezahat
Onur Bilge - Tahir
Gamze Karaduman
Serpil Gül
Muharrem Türkseven
ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.
Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.