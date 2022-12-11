Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı: "Silahtaki parmak izleri kime ait?"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Silahtaki parmak izleri kime ait?" sözleri damga vurdu.

CEZAYİR EN YAKININI KAYBETTİ!

Sabit'in adamları Kurban Baba'nın evini bastı ve çocuklarını rehin aldı. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir, Sabit'i çaresiz bırakan bir plan yaptı ve Sabit'in ablası Fehime'yi oyuna dahil etti.