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    • Televizyon
    • 11.12.2022 18:33
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    • 11.12.2022 18:34
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı: "Silahtaki parmak izleri kime ait?"

    Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Silahtaki parmak izleri kime ait?" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Silahtaki parmak izleri kime ait?

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Silahtaki parmak izleri kime ait?" sözleri damga vurdu.

    CEZAYİR EN YAKININI KAYBETTİ!
    Sabit'in adamları Kurban Baba'nın evini bastı ve çocuklarını rehin aldı. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir, Sabit'i çaresiz bırakan bir plan yaptı ve Sabit'in ablası Fehime'yi oyuna dahil etti.

    Fehime töreyi öne sürerek kardeşi Sabit'i oradan uzaklaştırdı. Tatavlalı bu durumda Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşündü.

    Cezayir, Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı ve adamlarını öldürdü ancak bu hamlenin bedeli Cezayir için çok ağır oldu.

        Tatavlalı, Orhan'la birlikte Dumrul'a tuzak kurdu. İnfaz edildiği anı da Cezayir'e telefonda izletti. Cezayir en güvendiği kişilerden birini kaybetmiş oldu.

        Ve son olarak Cezayir, Firuze'yı terk edip Leyla'ya döndü.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm fragmanı yayınlandı: "Silahtaki parmak izleri kime ait?"
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