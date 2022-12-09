Yalnız Kurt 30. bölüm fragmanı yayınlandı: “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran yeni bölüm fragmanına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir.

DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.