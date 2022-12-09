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    • 09.12.2022 22:39
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    • 09.12.2022 22:39
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    Kardeşlerim 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün yaşadıkları yürekleri ağza getirdi!

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim’in merakla beklenen 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ayağı takılıp düşen Şengül yürekleri ağza getirirken “Madem sen bizim aramızdan çekilmiyorsun, kal burada böyle” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 71. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Şengül’ün yaşadıkları yürekleri ağza getirdi!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ayağı takılıp yuvarlanan Şengül yürekleri ağza getirdi.

    "Madem sen bizim aramızdan çekilmiyorsun, kal burada böyle" ise sözleri fragmana damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer.

    Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar.

        Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler.

        Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün yaşadıkları yürekleri ağza getirdi!
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