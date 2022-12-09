Kardeşlerim 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün yaşadıkları yürekleri ağza getirdi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ayağı takılıp yuvarlanan Şengül yürekleri ağza getirdi.
"Madem sen bizim aramızdan çekilmiyorsun, kal burada böyle" ise sözleri fragmana damga vurdu.
KARDEŞLERİM 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer.
Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar.