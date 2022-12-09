Kardeşlerim 71. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün yaşadıkları yürekleri ağza getirdi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ayağı takılıp yuvarlanan Şengül yürekleri ağza getirdi.

"Madem sen bizim aramızdan çekilmiyorsun, kal burada böyle" ise sözleri fragmana damga vurdu.