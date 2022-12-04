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    • Televizyon
    • 04.12.2022 19:13
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    • 04.12.2022 19:13
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tek celsede boşanıyoruz”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ebru Özkan Saban’ın canlandırdığı Leyla karakterinin “Tek celsede boşanıyoruz” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı...

    “Tek celsede boşanıyoruz”

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ebru Özkan Saban'ın canlandırdığı Leyla karakterinin "Tek celsede boşanıyoruz" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    ENGİN BENLİ, TATAVLALI KARAKTERİYLE GELİYOR
    Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Engin Benli sürprizi!

    Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.

        Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek.

        50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tek celsede boşanıyoruz”
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