Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tek celsede boşanıyoruz”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ebru Özkan Saban'ın canlandırdığı Leyla karakterinin "Tek celsede boşanıyoruz" şeklindeki sözleri damga vurdu.
ENGİN BENLİ, TATAVLALI KARAKTERİYLE GELİYOR
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Engin Benli sürprizi!
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.