Yalı Çapkını'nın Ferit'i kanlar içinde! Şahmaran'da saldırıya uğradı! Mert Ramazan Demir'i elleri bağlı görenler: 'Ferit cezasını buldu'

Netflix yerli dizisi Şahmaran'ın tanıtım fragmanı yayınlandı. 20 Ocak'ta Netflix'te izleyicinin karşısına çıkacak olan dizide en dikkat çeken oyunculardan biri de Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir oldu. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan oyuncu, Şahmaran'ın fragmandaki kanlı görüntüsü ile herkesi şoke etti. Akıllara Yalı Çapkını'ndaki saldırı sahneleri geldi.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit'in kayınpederi Kazım, Suna'nın arkadan darp etmesi sonucunda kanlar içinde yere yığılmıştı. Dijital platformda yayınlanacak Şahmaran dizisinde Mert Ramazan Demir'in hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmezken fragmandaki tek görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o görüntü;
ŞAHMARAN KONUSU NE?
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.