Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman? Balkan Ninnisi dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? TRT 1 yayın akışından kaldırıyor mu?

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide yolları keşisen iki ailenin ve birbirilerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitler ekrana getiren Balkan Ninnisi dizisi ilk bölümüyle 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.