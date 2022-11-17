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    • Televizyon
    • 17.11.2022 23:48
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    • 17.11.2022 23:48
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    Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman? Balkan Ninnisi dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? TRT 1 yayın akışından kaldırıyor mu?

    Balkan Ninnisi hakkında aramalar hız kazandı. TRT1 kanalında yayınlanan Balkan Ninnisi perşembe günü izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi final mi? sorusunu merak etmeye başladı. Peki, Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman? Balkan Ninnisi dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? TRT 1 yayın akışından kaldırıyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman?

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi hakkında final yapacağı konuşuluyordu. Peki Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman? Balkan Ninnisi dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? TRT 1 yayın akışından kaldırıyor mu? İşte detaylar!

    Balkan Ninnisi dizisi ne zaman final yapacak?

    Dizinin, 17 Kasım tarihinde ekrana gelecek olan 20. bölümü sonrası final yapacağı iddia ediliyordu. Ancak dizinin final kararından vazgeçildiği duyuruldu.

    BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide yolları keşisen iki ailenin ve birbirilerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitler ekrana getiren Balkan Ninnisi dizisi ilk bölümüyle 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

    Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

        BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Çekimlerine mayıs ayında Üsküp'te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören dizi hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekti. Köfteci Süleyman ve eğlenceli ailesini izleyiciler çok sevdi.

        Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

        Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

        Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor.

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        Haberler Televizyon Balkan Ninnisi FİNAL ne zaman? Balkan Ninnisi dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? TRT 1 yayın akışından kaldırıyor mu?
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