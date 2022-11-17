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    • 17.11.2022 23:27
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    • 17.11.2022 23:42
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    40 günlük eşi Mert Aydın’la boşanma kararı alan Merve Boluğur’dan yeni hamle! “Delikanlıyımdır” deyip açıkladı! O kareyi silmeye kıyamadı...

    Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, 2 Ekim’de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan ünlü çiftin boşanma davasının tarihi netleşirken Boluğur’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. “Delikanlıyımdır” diyen Boluğur’un sosyal medyada silmediği tek kare de dikkatlerden kaçmadı. İşte Merve Boluğur cephesinde yaşanan tüm gelişmeler...

    takvim.com.tr
    “Delikanlıyımdır” deyip açıkladı!

    Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem iş hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.

    Görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren ünlü çift, romantik sosyal medya paylaşımları ve yaptıkları açıklamalarla sık sık adlarından söz ettirdi.

    Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen ikiliden Merve Boluğur, anne ve babası ile verdiği aile pozunu eşini fotoğraftan keserek yayınladı. Bu hamlesiyle kafa karıştıran Boluğur'un yüzüğünü çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

        Boluğur, ayrılık iddiaları ayyuka çıkmışken suskunluğunu bozdu ve yaptığı açıklamayla boşanma haberlerini doğruladı.

        İLK AÇIKLAMA!
        4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden açıklama yapan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu… Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" dedi.

        BOŞANMA DAVASI CUMA GÜNÜ!
        Evleri ayıran ikiliden boşanma davasını Mert Aydın'ın açtığı öğrenildi. Öte yandan fikir ayrılıkları yaşayan çiftin duruşmasının cuma günü görüleceği öğrenildi.

            SOYADINI SİLDİ
            Tüm bunlar yaşanırken Merve Boluğur, Instagram hesabına eklediği "Aydın" soyadını sayfasından sildi.

            "DELİKANLIYIMDIR"
            Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, bugün soru-cevap etkinliği yaparak takipçilerine çarpıcı yanıtlar verdi.

            Sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlayan Boluğur, "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır"

                Boluğur, "Üzüldüğünde seni ayağa kaldıracak şey ne oluyor?" sorusuna da "Kırmızı rujum" şeklinde karşılık verdi.

                MERVE TEK FOTOĞRAFA KIYAMADI
                Evlenirken gösterişli kabarık bir gelinlik giyen ve günlerce konuşulan oyuncu, tüm düğün fotoğraflarını silerken kendisinin gelinlikli pozlarını silmeye kıyamadı.

                NE OLMUŞTU?
                Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım.
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                Haberler Televizyon 40 günlük eşi Mert Aydın’la boşanma kararı alan Merve Boluğur’dan yeni hamle! “Delikanlıyımdır” deyip açıkladı! O kareyi silmeye kıyamadı...
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