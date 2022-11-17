40 günlük eşi Mert Aydın’la boşanma kararı alan Merve Boluğur’dan yeni hamle! “Delikanlıyımdır” deyip açıkladı! O kareyi silmeye kıyamadı...

Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem iş hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.
Görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren ünlü çift, romantik sosyal medya paylaşımları ve yaptıkları açıklamalarla sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen ikiliden Merve Boluğur, anne ve babası ile verdiği aile pozunu eşini fotoğraftan keserek yayınladı. Bu hamlesiyle kafa karıştıran Boluğur'un yüzüğünü çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.