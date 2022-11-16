Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu! Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..."

Yalı Çapkını dizisi heyecanla takip edilirken 9. bölümün ikinci fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. binlerce kişi yeni fragmanı izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte Yalı Çapkını 9. böllüm 2. fragmanı ve konu hakkında tüm detaylar...
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanının yayınlanmaısnın ardından Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm hakkında araştırmalar hızlandı.
Fragmanda Abi, Suna, Seyran, Pelo ve Ferit evde masada plan yaparken görülüyor. Babasının kendisini evlendirmek istemesi üzerine Suna Seyran'dan yardım istiyor.
Bunun üzerine Ferit ve diğerleri de işin içine girerk Suna'ya yardım planı kuruyor.
Fragman'da Ferit'in buldum diyerek söylediği fikir ise oldukça güldürdü.