Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı kan dondurdu! Seyran'ın başı belada! Suna Abi arasındaki ateş alevleniyor! "Halıya sarıp kız kaçırma kaldı mı..."

Yalı Çapkını dizisi heyecanla takip edilirken 9. bölümün ikinci fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. binlerce kişi yeni fragmanı izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte Yalı Çapkını 9. böllüm 2. fragmanı ve konu hakkında tüm detaylar...