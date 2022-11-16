Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım Star yayın akışı!

Gecenin Ucunda final mi yaptı, bitti mi? sorusu gün boyu diziseverler tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırıldı. 16 Kasım 2022 Star yayın akışında Gecenin Ucunda dizisi yer almıyor. 8. bölüm fragmanı yayınlanırken, yeni bölümü merakla beklenenler dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Dizinin başrolü Neslihan Atagül Doğulu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...