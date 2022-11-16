Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım Star yayın akışı!

Gecenin Ucunda final mi yaptı, bitti mi? sorusu gün boyu diziseverler tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırıldı. 16 Kasım 2022 Star yayın akışında Gecenin Ucunda dizisi yer almıyor. 8. bölüm fragmanı yayınlanırken, yeni bölümü merakla beklenenler dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Dizinin başrolü Neslihan Atagül Doğulu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...
GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 16 Kasım Star yayın akışına göre saat 20:00'da dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
16 KASIM 2022 STAR YAYIN AKIŞI!
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda (Tekrar)
23:30 Yalı Çapkını (Tekrar)
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın hayatına artık Salı günleri devam edecek. Çarşamba günü ekrana gelmekte olan dizinin yeni bölümleri, artık her Salı günü saat 20.00'de, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül de sosyal medya hesabından dizinin yayın tarihinin değiştiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.