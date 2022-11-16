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    • Televizyon
    • 16.11.2022 15:48
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    • 16.11.2022 15:50
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    Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım Star yayın akışı!

    Star'ın yeni dizisi Gecenin Ucunda hakkında flaş karar! Çarşamba akşamları yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin günü değişti. Final mi yaptı, bitti mi, bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta soruları sıkça araştırılmaya başlanırken Neslihan Atagül'den açıklama geldi. Peki Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 16 Kasım Star yayın akışı!

    GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Gecenin Ucunda final mi yaptı, bitti mi? sorusu gün boyu diziseverler tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırıldı. 16 Kasım 2022 Star yayın akışında Gecenin Ucunda dizisi yer almıyor. 8. bölüm fragmanı yayınlanırken, yeni bölümü merakla beklenenler dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Dizinin başrolü Neslihan Atagül Doğulu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

    GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 16 Kasım Star yayın akışına göre saat 20:00'da dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

    16 KASIM 2022 STAR YAYIN AKIŞI!

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Gecenin Ucunda (Tekrar)
    23:30 Yalı Çapkını (Tekrar)

    GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın hayatına artık Salı günleri devam edecek. Çarşamba günü ekrana gelmekte olan dizinin yeni bölümleri, artık her Salı günü saat 20.00'de, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak.

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül de sosyal medya hesabından dizinin yayın tarihinin değiştiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

        GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

        TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Kasım Star yayın akışı!
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