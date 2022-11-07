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    • 07.11.2022 14:06
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    • 07.11.2022 14:21
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    Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya...

    Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya, Müge Anlı canlı yayınına çıktı, ortam bir anda gerildi. Ankara'daki kan donduran Selim Yalçınkaya cinayetinde 'katil kim?' sorusunun yanıtı aranıyor. Yalçınkaya'nın ailesi ise oğulları Selim Yalçınkaya'nın ölümünde eski eşi Derya Hanım'ı suçluyor. İhanet iddialarının ardından Derya Hanım Müge Anlı canlı yayınına katıldı, iki aile yayın sırasında birbirine girince yayın anında kesildi. İşte detaylar...

    Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi kızılca kıyamet koptu

    Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya cinayeti kan dondurdu. Selim Yalçınkaya' nın ailesi katili bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiler. 23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

    Ekinleri çuvallamak için girdiği garajda, ertesi gün Selim Yalçınkaya' dan haber alamayan Nasibe Hanım, sabah saat 08:00 civarlarında oğlunu aramaya başladığında garajın ışığının yandığını farketti. Garaja doğru yönelen anne, yerde yatan Selim Yalçınkaya'nın cesedini 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte buldu. Yaşadığı anın ve acının hala etkisinde olan anne Nasibe Hanım, oğlu Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katillerinin bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Başarılı televizyoncu Müge Anlı, Selim Yalçınkaya cinayetini araştırmak için acılı aileyi dinledi, ağızları açık bırakan iddialar peş peşe geldi.

    Selim Yalçınkaya'nın, ekinleri çuvallamak için girdiği garajında arkasından gelen kişi ya da kişiler tarafından başına vurularak öldürüldüğü açıklandı. Aile, oğullarının başını eski eşinin yaktığını iddia ediyor.

    Selim Yalçınkaya'nın, cinayetten 7 ay önce boşandığı bilgini paylaşan aile, oğullarının evliliği boyunca ihanete uğradığını ifade etti. Oğullarını evliliği boyunca çok aldattığını iddia eden aile, babalarınında bu yüzden cezaevine girmesine neden olduğu iddia etti. Gelinin görüştüğü iddia edilen kişi ile baba arasında çıkan tartışmada gerilim tırmanınca olayın silahlı bir kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

        Kimseyle kavga dahi etmediği ifade edilen Selim Yalçınkaya'nın düşmanının da olamayacağını bildiren acılı aile, "Eski eşinden başka bir neden olacağını düşünmüyoruz" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

        ABLA KONUŞTU

        Kardeşinin neden öldürüldüğünü bilmeyen ve şüphelendikleri kişileri ekranda Müge Anlı muhabirine anlatan abla, gözyaşları içinde suçlunun ya da suçluların bulunmasını istedi ve Müge Anlı muhabirine şunları anlattı:

        "Ne geldi ise eski karısından geldi. Eski eşinden şüpheleniyoıruz. Bu kızın daha öncede başkaları ile mesajlaştıkları, herşeyi ortaya çıktı. Elimizde kanıt olarak belgeledikte. O gece garaja siyah bir araba gelmiş, Kardeşime gel alkol içelim demiş. Kardeşim gitmemiş. Garaja girmiş. Ekinlerini doldurmak için girdiği garajda, arkasından demir ile vurarak öldürülmüş. Kardeşimin fotoğraflarını yatağımın başucuna koydum. Hergün kalktığımda ona söz veriyorum. "Kardeşim, senin kanın yerde kalmayacak" diyorum. Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Bir ocağı söndürdüler. Suçluların bulunmasına yardım edin"

        SELİM YALÇINKAYA'NIN KATİLİ KİM?

        Selim Yalçınkaya'nın ölümünde eski eşi Derya Hanım sorumlu tutulmuştu. Eski eş ailesiyle birlikte bugün Müge Anlı canlı yayınına çıktı. İki aile karşı karşıya gelince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Sözlü tartışma fiziksele döndü, yayın anında kesildi.
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        Haberler Televizyon Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya...
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