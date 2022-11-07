Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya...

Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya cinayeti kan dondurdu. Selim Yalçınkaya' nın ailesi katili bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiler. 23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Ekinleri çuvallamak için girdiği garajda, ertesi gün Selim Yalçınkaya' dan haber alamayan Nasibe Hanım, sabah saat 08:00 civarlarında oğlunu aramaya başladığında garajın ışığının yandığını farketti. Garaja doğru yönelen anne, yerde yatan Selim Yalçınkaya'nın cesedini 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte buldu. Yaşadığı anın ve acının hala etkisinde olan anne Nasibe Hanım, oğlu Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katillerinin bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Başarılı televizyoncu Müge Anlı, Selim Yalçınkaya cinayetini araştırmak için acılı aileyi dinledi, ağızları açık bırakan iddialar peş peşe geldi.
Selim Yalçınkaya'nın, ekinleri çuvallamak için girdiği garajında arkasından gelen kişi ya da kişiler tarafından başına vurularak öldürüldüğü açıklandı. Aile, oğullarının başını eski eşinin yaktığını iddia ediyor.
Selim Yalçınkaya'nın, cinayetten 7 ay önce boşandığı bilgini paylaşan aile, oğullarının evliliği boyunca ihanete uğradığını ifade etti. Oğullarını evliliği boyunca çok aldattığını iddia eden aile, babalarınında bu yüzden cezaevine girmesine neden olduğu iddia etti. Gelinin görüştüğü iddia edilen kişi ile baba arasında çıkan tartışmada gerilim tırmanınca olayın silahlı bir kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.