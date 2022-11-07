Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi! Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu kızılca kıyamet koptu! Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya...

ABLA KONUŞTU

Kardeşinin neden öldürüldüğünü bilmeyen ve şüphelendikleri kişileri ekranda Müge Anlı muhabirine anlatan abla, gözyaşları içinde suçlunun ya da suçluların bulunmasını istedi ve Müge Anlı muhabirine şunları anlattı:

"Ne geldi ise eski karısından geldi. Eski eşinden şüpheleniyoıruz. Bu kızın daha öncede başkaları ile mesajlaştıkları, herşeyi ortaya çıktı. Elimizde kanıt olarak belgeledikte. O gece garaja siyah bir araba gelmiş, Kardeşime gel alkol içelim demiş. Kardeşim gitmemiş. Garaja girmiş. Ekinlerini doldurmak için girdiği garajda, arkasından demir ile vurarak öldürülmüş. Kardeşimin fotoğraflarını yatağımın başucuna koydum. Hergün kalktığımda ona söz veriyorum. "Kardeşim, senin kanın yerde kalmayacak" diyorum. Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Bir ocağı söndürdüler. Suçluların bulunmasına yardım edin"