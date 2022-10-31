Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.10.2022 17:01
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    • 31.10.2022 17:02
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 31 EKİM 2022 | Kübra 14 aylık bebeğini alacak mı yoksa Aynur Hanım'a mı bırakacak?

    Kübra 14 aylık bebeğini alacak mı yoksa Aynur Hanım'a mı bırakacak? Cevriye eve mi dönüyor? Abdülbaki, karısını affetti mi? Selma'nın 'aşık oldum ve dolandırıldım' dediği Mustafa canlı yayında... Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Kübra 14 aylık bebeğini alacak mı yoksa Aynur Hanım'a mı bırakacak?



    Cevriye eve mi dönüyor? Abdülbaki, karısını affetti mi?



    Selma' nın 'aşık oldum ve dolandırıldım' dediği Mustafa canlı yayında...
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 31 EKİM 2022 | Kübra 14 aylık bebeğini alacak mı yoksa Aynur Hanım'a mı bırakacak?
        SON DAKİKA